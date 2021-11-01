Крылатые и усатые. В Петербурге стартовала перепись памятников

В перечень попадут различные достопримечательности, такие как кот Елисей на Малой Садовой, заяц у Петропавловской крепости или Чижик-Пыжик на Фонтанке. «Большие и маленькие, яркие и совсем незаметные — они прячутся во дворах, переулках и скверах, украшают большие площади и фонтаны. Все они создают неповторимый облик нашего города», — говорится в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ, помочь собрать информацию о монументах может любой желающий. «Для того, чтобы ваш любимый памятник попал в перепись, необходимо: найти или сделать фотографию достопримечательности; составить краткое описание, указав название памятника и его адрес», — уточнили в комитете.

Информацию нужно опубликовать у себя в профиле в Instagram с хэштегом #переписьпамятниковспб.



Кот Елисей — памятник кошкам, спасшим Ленинград от нашествия грызунов во время блокады, регулярно привлекает к себе налетчиков из-за мелочи. В минувшие выходные его снова обчистили.

