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Крылатые и усатые. В Петербурге стартовала перепись памятников

В Центральном районе Петербурга решили пересчитать и переписать городские памятники

В Петербурге стартовала необычная перепись. В рамках нее будут учтены памятники, установленные на территории города. Об этом 1 ноября сообщили в администрации Центрального района.

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В перечень попадут различные достопримечательности, такие как кот Елисей на Малой Садовой, заяц у Петропавловской крепости или Чижик-Пыжик на Фонтанке. «Большие и маленькие, яркие и совсем незаметные — они прячутся во дворах, переулках и скверах, украшают большие площади и фонтаны. Все они создают неповторимый облик нашего города», — говорится в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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Как уточнили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ, помочь собрать информацию о монументах может любой желающий. «Для того, чтобы ваш любимый памятник попал в перепись, необходимо: найти или сделать фотографию достопримечательности; составить краткое описание, указав название памятника и его адрес», — уточнили в комитете.

Информацию нужно опубликовать у себя в профиле в Instagram с хэштегом #переписьпамятниковспб.

Кот Елисей — памятник кошкам, спасшим Ленинград от нашествия грызунов во время блокады, регулярно привлекает к себе налетчиков из-за мелочи. В минувшие выходные его снова обчистили.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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