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Под Петербургом заметили редкую птицу — усатую

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Усатые синицы в Петербурге и Ленобласти встречаются нечасто, а поймать их в объектив ещё сложнее. О своей фотоохоте, сложившейся удачно, рассказал петербуржец Антон Кубышкин 1 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

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«Давно мечтал встретить усатых синиц, и вот это свершилось! Снимать их оказалось достаточно сложно. То и дело прячутся в тростнике, изредка могут намекнуть голосом, что где-то тут мы существуем», — пишет фотограф.

Птиц он нашёл в Ломоносовском районе. Усатыми эти синицы называются из-за чёрных полосок под глазами у самцов.

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Комментарии (2)

Милая +
Красавицы!
260795851
Тьфу, я уж думала Беглов в птицу обращается и подслушивает, что горожане говорят.
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