Под Петербургом заметили редкую птицу — усатую

Усатые синицы в Петербурге и Ленобласти встречаются нечасто, а поймать их в объектив ещё сложнее. О своей фотоохоте, сложившейся удачно, рассказал петербуржец Антон Кубышкин 1 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

«Давно мечтал встретить усатых синиц, и вот это свершилось! Снимать их оказалось достаточно сложно. То и дело прячутся в тростнике, изредка могут намекнуть голосом, что где-то тут мы существуем», — пишет фотограф.



Птиц он нашёл в Ломоносовском районе. Усатыми эти синицы называются из-за чёрных полосок под глазами у самцов.

