Власти Петербурга рассказали, на сколько хватит препаратов для лечения коронавируса

Как говорится в сообщении в официальной группе правительства Петербурга от 1 ноября, с 1-го по 3-е число поликлиники Петербурга будут вести приём в привычном режиме, а с 4 по 7 ноября — с усиленным дежурным составом. В экстренных случаях с 1 по 7 ноября стоматологическую помощь можно круглосуточно получить в стоматологических поликлиниках № 12, 20 и 32.



Принимают больных с COVID-19 и пневмониями 15 медучреждений и три федеральных стационара — там развернуто 9488 коек, из них 377 коек для детей. Задействовано 496 бригад скорой помощи, в том числе 35 специализированных. Препаратов для лечения коронавирусной инфекции в поликлиниках хватит не менее чем на 3 месяца.

