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Власти Петербурга рассказали, на сколько хватит препаратов для лечения коронавируса

Смольный сообщил о готовности петербургской медицины к нерабочим дням: о графике работы медучреждений, задействованных силах и запасах препаратов.

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Как говорится в сообщении в официальной группе правительства Петербурга от 1 ноября, с 1-го по 3-е число поликлиники Петербурга будут вести приём в привычном режиме, а с 4 по 7 ноября — с усиленным дежурным составом. В экстренных случаях с 1 по 7 ноября стоматологическую помощь можно круглосуточно получить в стоматологических поликлиниках № 12, 20 и 32.

Принимают больных с COVID-19 и пневмониями 15 медучреждений и три федеральных стационара — там развернуто 9488 коек, из них 377 коек для детей. Задействовано 496 бригад скорой помощи, в том числе 35 специализированных. Препаратов для лечения коронавирусной инфекции в поликлиниках хватит не менее чем на 3 месяца.

Все пункты вакцинации от коронавируса работают в обычном режиме — прививку можно сделать в 175 стационарных и 45 мобильных пунктах.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума, читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (17)

VKuser151346904
Лекарств от ковида нет!! Не придумали еще. Есть лекарств как бы те, которые якобы снижают симптоматику!
lenaF
Спокойно, не надо так возбуждаться.
Препарат для лечения коронавируса в домашних условиях с доказанной клиническими испытаниями эффективностью в мире пока существует только один. Он разработан компанией Merck, снижает риск развития тяжелого ковида примерно в 2 раза (если принимать его на ранних стадиях болезни) и продается по цене ок. 700 долларов да упаковку. В российских поликлиниках его не будет, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от чая с малиной, который, кстати, в данном случае значительно более эффективен, чем антибиотики и ГКС, которыми нынче модно лечиться самостоятельно.
Еще на ранних стадиях эффективность показали моноклональные антитела (типа препарата, которым лечили Трампа), но эта программа лечения используется только в московских стационарах, а Петербургу она не по карману.
zelf
А чем, то что называют коронавирусом, лечат? Раскройте тему, очень интересно. Парацетамол?
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