Водитель самосвала, сбивший девушку на «зебре» на Коломяжском, получил 2 года условно. Пострадавшая умерла в больнице

Приморский районный суд вынес приговор по факту смертельного ДТП с пешеходом, произошедшего в феврале 2021 года на Коломяжском проспекте. Сбитая девушка боролась за жизнь два месяца, но в итоге скончалась.

ДТП случилось 27 февраля в 11:59 у пересечения Коломяжского проспекта с аллеей Котельникова. Как сообщает 1 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя технически исправным самосвалом Scania, принадлежащим другому гражданину, двигался по Коломяжскому от Парашютной улицы в сторону проспекта Королева на скорости порядка 50 км/ч. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не затормозил, хотя Skoda Superb в соседнем ряду остановилась, пропуская пешехода. Не снижая скорости, грузовик выехал на «зебру» и сбил переходившую дорогу девушку.