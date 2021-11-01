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Водитель самосвала, сбивший девушку на «зебре» на Коломяжском, получил 2 года условно. Пострадавшая умерла в больнице

Водителю самосвала вынесли приговор за смертельное ДТП с пешеходом на Коломяжском проспекте

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Приморский районный суд вынес приговор по факту смертельного ДТП с пешеходом, произошедшего в феврале 2021 года на Коломяжском проспекте. Сбитая девушка боролась за жизнь два месяца, но в итоге скончалась.

ДТП случилось 27 февраля в 11:59 у пересечения Коломяжского проспекта с аллеей Котельникова. Как сообщает 1 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя технически исправным самосвалом Scania, принадлежащим другому гражданину, двигался по Коломяжскому от Парашютной улицы в сторону проспекта Королева на скорости порядка 50 км/ч. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не затормозил, хотя Skoda Superb в соседнем ряду остановилась, пропуская пешехода. Не снижая скорости, грузовик выехал на «зебру» и сбил переходившую дорогу девушку.

Скриншот видео портала <a href="https://megapolisonline.ru/na-kolomyazhskom-prospekte-gruzovik-sbil-devushku-na-zebre/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»
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Потерпевшую госпитализировали с серьезными травмами. 17 апреля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» коллега пострадавшей писала, что ее перевели в палату, она дышит сама, но почти всё время спит. Однако 22 апреля девушка скончалась в больнице, говорится в сообщении пресс-службы судов.

Суд установил, что водитель самосвала зарегистрирован и проживает в Петербурге, работает неофициально. На учетах мужчина не состоит, к уголовной ответственности ранее не привлекался, по месту жительства характеризуется без замечаний. Суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы сроком условно с испытательным сроком 2,5 года и лишением прав на 2,5 года. Также с него взыскали 92 770 рублей компенсации материального ущерба и 750 тысяч рублей за моральный вред.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео портала <a href="https://megapolisonline.ru/na-kolomyazhskom-prospekte-gruzovik-sbil-devushku-na-zebre/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот видео портала «Мегаполис»

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Комментарии (20)

Xottabych
Интересно, а кто обеспечил ему столь "суровое" наказание? И куда смотрел наш страшный и ужасный Бастрыкин при проведении следствия? А девушка, ну что девушка, она уже никогда и никому ничего не скажет!
Хейм
А блогер за идиотскую фотку на фоне храма получил реальный срок. Всё, что нужно знать о правосудии в России.
pila_grigoryeva
по сути узаконенное убийство без наказания
Убил подонок молодую девушку и два года без прав.
Причем ни туман ни ночь ни другие помехи не мешали увидеть что пешеходный переход и более того другие машины тормозят и пропускают
Найти гниду после смены власти и привлечь по новой
таким негодяям прощения быть не должно
Лет 8 минимум лагерей
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