Водитель самосвала, сбивший девушку на «зебре» на Коломяжском, получил 2 года условно. Пострадавшая умерла в больнице

Приморский районный суд вынес приговор по факту смертельного ДТП с пешеходом, произошедшего в феврале 2021 года на Коломяжском проспекте. Сбитая девушка боролась за жизнь два месяца, но в итоге скончалась.
ДТП случилось 27 февраля в 11:59 у пересечения Коломяжского проспекта с аллеей Котельникова. Как сообщает 1 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, управляя технически исправным самосвалом Scania, принадлежащим другому гражданину, двигался по Коломяжскому от Парашютной улицы в сторону проспекта Королева на скорости порядка 50 км/ч. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не затормозил, хотя Skoda Superb в соседнем ряду остановилась, пропуская пешехода. Не снижая скорости, грузовик выехал на «зебру» и сбил переходившую дорогу девушку.
Потерпевшую госпитализировали с серьезными травмами. 17 апреля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» коллега пострадавшей писала, что ее перевели в палату, она дышит сама, но почти всё время спит. Однако 22 апреля девушка скончалась в больнице, говорится в сообщении пресс-службы судов.
Суд установил, что водитель самосвала зарегистрирован и проживает в Петербурге, работает неофициально. На учетах мужчина не состоит, к уголовной ответственности ранее не привлекался, по месту жительства характеризуется без замечаний. Суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы сроком условно с испытательным сроком 2,5 года и лишением прав на 2,5 года. Также с него взыскали