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Умер мужчина, в квартире которого в Набережных Челнах произошел взрыв газа

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Мужчина, в квартире которого в Набережных Челнах произошел взрыв газа, скончался в ночь на понедельник. Ему было 70 лет.

«Умер сегодня в 2:30. Было 85% ожогов и еще травмы», — 1 ноября сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу республиканской клинической больницы в Казани.

Ровно неделю назад, 25 октября, на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах произошел взрыв. С травмами госпитализировали пять человек, в том числе двух несовершеннолетних. Позже в больнице скончалась 22-летняя пострадавшая.

Следователи установили, что причиной ЧП стали умышленные действия 70-летнего владельца квартиры. В его отношении возбудили уголовное дело об убийстве.

Примечательно, что в 2010-м мужчина отказался от газоснабжения и на газопровод установили металлическую заглушку.

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