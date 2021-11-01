Умер мужчина, в квартире которого в Набережных Челнах произошел взрыв газа

Мужчина, в квартире которого в Набережных Челнах произошел взрыв газа, скончался в ночь на понедельник. Ему было 70 лет.



«Умер сегодня в 2:30. Было 85% ожогов и еще травмы», — 1 ноября сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу республиканской клинической больницы в Казани.



Ровно неделю назад, 25 октября, на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах произошел взрыв. С травмами госпитализировали пять человек, в том числе двух несовершеннолетних. Позже в больнице скончалась 22-летняя пострадавшая.

