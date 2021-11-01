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Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело о смерти двух девочек из-за непотушенного окурка

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Красносельский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Музычука, обвиняемого в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Об этом 1 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По материалам дела, днём 24 апреля Музычук, находясь в своей квартире на проспекте Героев, закрыл дома дочерей четырех и двух лет, а сам отправился по делам. При этом в помещении он оставил «источник зажигания малой мощности» — возможно, окурок. В результате начался пожар, а девочки не смогли выбежать на улицу. Обе получили отравление угарным газом. Младшая умерла в тот же день в больнице на Авангардной. Старшая — спустя три с лишним месяца в детском хосписе.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке, к производству пока не принято.

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