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Автобусам в Петербурге приходится останавливаться, если пассажир не надевает маску

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Петербуржцы заметили усиление масочного режима в транспорте.

«С утра в автобусах «Пассажиравтотранса» лютуют контролёры, — рассказывает 1 ноября читатель «Фонтанки» Михаил. — На маршрутах 136 и 102 заходят проверяющие, требуют, чтобы все были в масках, проверяют проездные. Если кто-то отказывается надеть маску именно так, как требуют контролёры, останавливают автобус».

В пресс-службе предприятия «Фонтанке» пояснили, что контроль усилен с прошлой недели. «Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга № 121 граждане обязаны использовать в транспорте и на остановках средства индивидуальной защиты. Информация об этом постоянно транслируется в автобусах. Перевозчикам данным постановлением предписано не допускать нахождения в салоне пассажиров без масок», — отмечают в «Пассажиравтотрансе». Проверочные мероприятия и рейды проводятся на маршрутах в разных районах. Сотрудники предприятия «в рамках своих полномочий также ведут разъяснительную работу, чтобы снизить риски распространения инфекции».

«Обращаемся к пассажирам с просьбой позаботиться о себе и окружающих и носить маски; нарушение пассажирами этого требования делает невозможным движение автобуса по маршруту», — просят транспортники.

С 00:00 30 октября в Петербурге начал действовать жесткий локдаун. О том, что и как будет работать следующую неделю, а что будет закрыто, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (27)

Эд Хэммет
Самолётам тогда входить в пике, кораблям бросать якорь, воздушным шарам скидывать балласт на головы придумавших такое новшество.
266094080
Идиоты транспортники
А13579
Если едешь за автобусом, держи дистанцию побольше, а то пассажир снимет маску и водитель внезапно даст по тормозам.
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