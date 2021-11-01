Автобусам в Петербурге приходится останавливаться, если пассажир не надевает маску

Петербуржцы заметили усиление масочного режима в транспорте.
«С утра в автобусах «Пассажиравтотранса» лютуют контролёры, — рассказывает 1 ноября читатель «Фонтанки» Михаил. — На маршрутах 136 и 102 заходят проверяющие, требуют, чтобы все были в масках, проверяют проездные. Если кто-то отказывается надеть маску именно так, как требуют контролёры, останавливают автобус».
В пресс-службе предприятия «Фонтанке» пояснили, что контроль усилен с прошлой недели. «Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга
«Обращаемся к пассажирам с просьбой позаботиться о себе и окружающих и носить маски; нарушение пассажирами этого требования делает невозможным движение автобуса по маршруту», — просят транспортники.
С 00:00 30 октября в Петербурге начал действовать жесткий локдаун. О том, что и как будет работать следующую неделю, а что будет закрыто, читайте в материале «Фонтанки».