Автобусам в Петербурге приходится останавливаться, если пассажир не надевает маску

Петербуржцы заметили усиление масочного режима в транспорте.



«С утра в автобусах «Пассажиравтотранса» лютуют контролёры, — рассказывает 1 ноября читатель «Фонтанки» Михаил. — На маршрутах 136 и 102 заходят проверяющие, требуют, чтобы все были в масках, проверяют проездные. Если кто-то отказывается надеть маску именно так, как требуют контролёры, останавливают автобус».

