Четверо из девяти россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, остаются больнице

Четверо из девяти россиян, которые пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, по-прежнему находятся в больнице под наблюдением врачей. Пять человек уже выписали. Об этом вечером, 31 октября, со ссылкой на Генконсульстве РФ в Анталье сообщает «Интерфакс».



«Фонтанка» писала, что ДТП с автобусом на турецком курорте произошло днём в воскресенье. В салоне находилась группа из 12 российских туристов, которые ехали в аэропорт. Девять человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

