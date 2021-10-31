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Четверо из девяти россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, остаются больнице

После аварии с автобусом в Анталье в больнице остаются четверо туристов из РФ

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Четверо из девяти россиян, которые пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье, по-прежнему находятся в больнице под наблюдением врачей. Пять человек уже выписали. Об этом вечером, 31 октября, со ссылкой на Генконсульстве РФ в Анталье сообщает «Интерфакс».

«Фонтанка» писала, что ДТП с автобусом на турецком курорте произошло днём в воскресенье. В салоне находилась группа из 12 российских туристов, которые ехали в аэропорт. Девять человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

По предварительной информации турецкой полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

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