В Анталье произошло ДТП с автобусом, который вёз российских туристов. Пострадали девять наших соотечественников

«В воскресенье в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан», — говорится в сообщении российской дипмиссии.
В генконсульстве уточнили, что все пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медучреждения. Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей.
Напомним, что в середине октября в турецкой Анталье произошло еще одно ДТП с участием российских туристов. Тогда в аварии с микроавтобусом травмы получили семь человек.