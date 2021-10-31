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В Анталье произошло ДТП с автобусом, который вёз российских туристов. Пострадали девять наших соотечественников

Девять туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Об этом сообщили 31 октября в генконсульстве РФ в этом городе.

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«В воскресенье в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

В генконсульстве уточнили, что все пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медучреждения. Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей.

Напомним, что в середине октября в турецкой Анталье произошло еще одно ДТП с участием российских туристов. Тогда в аварии с микроавтобусом травмы получили семь человек.

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Комментарии (7)

Sergik7
А турки таксисты вообще мошенники
hoboot
они там возят туристов как скотину. хотя скот они больше берегут.
Денеб
Ещё одно традиционное турецкое ДТП...... Добавочный бонус к отдыху.... Правильно пели: "не нужен нам берег турецкий... И Африка нам не нужна"......
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