Устроивший нападение и поджог в метро Токио заявил, что хотел быть приговоренным к казни

Молодой мужчина, напавший на пассажиров метро в пригороде Токио и поджегший поезд в столичной подземке, признался, что хотел убить нескольких людей, поскольку желал быть приговоренным к смертной казни.



«Я хотел убить человека и быть приговоренным к смертной казни. Я подумал, что если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти», — сообщает вечером 31 октября агентство Kyodo со ссылкой на показания 24-летнего Кеты Хаттори в ходе допроса (цитата по РИА Новости).

Напомним, ЧП в метро Токио произошло в воскресенье. Злоумышленник размахивал ножом, а затем разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. В результате несколько сидений загорелись. По последним данным, в результате инцидента пострадали не менее 17 человек, один из них — пожилой мужчина — был обнаружен без признаков жизни.

