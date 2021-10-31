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Неизвестный напал на пассажиров метро в Токио. Он размахивал ножом, а потом совершил поджог

В метро Токио произошло нападение на пассажиров, есть пострадавшие

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Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров метро в западном пригороде Токио. Также он разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджёг её. В результате ЧП есть пострадавшие, некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает NHK.

По данным телеканала, пострадали по меньшей мере шестеро. В то же время Kyodo информирует, что количество пострадавших — 15. При этом, по информации агентства, нападавший использовал соляную кислоту.

Происшествие вызвало панику среди пассажиров. На кадрах с места происшествия видно, что люди пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.

В настоящий момент нападавший задержан, о мотивах его действий пока не сообщается.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Давайте еженедельный дайджест выпускайте про психов на транспорте в мире, на ура пойдёт.
2356897676
Насмотрятся хентая своего японского, ходят потом по вагонам, размахивают
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