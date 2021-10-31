Неизвестный напал на пассажиров метро в Токио. Он размахивал ножом, а потом совершил поджог

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров метро в западном пригороде Токио. Также он разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджёг её. В результате ЧП есть пострадавшие, некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает NHK.
По данным телеканала, пострадали по меньшей мере шестеро. В то же время Kyodo информирует, что количество пострадавших — 15. При этом, по информации агентства, нападавший использовал соляную кислоту.
Происшествие вызвало панику среди пассажиров. На кадрах с места происшествия видно, что люди пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
В настоящий момент нападавший задержан, о мотивах его действий пока не сообщается.