Неизвестный напал на пассажиров метро в Токио. Он размахивал ножом, а потом совершил поджог

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров метро в западном пригороде Токио. Также он разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджёг её. В результате ЧП есть пострадавшие, некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает NHK.

По данным телеканала, пострадали по меньшей мере шестеро. В то же время Kyodo информирует, что количество пострадавших — 15. При этом, по информации агентства, нападавший использовал соляную кислоту.



Происшествие вызвало панику среди пассажиров. На кадрах с места происшествия видно, что люди пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.

