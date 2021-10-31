Житель Сочи катался по городу на диване, пока не встретил ГИБДД

Самоходный диван, который катался по центру Сочи, отправился на штрафстоянку, а его водителю теперь придется заплатить штраф за непристегнутый ремень, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГИБДД.

Как пишет агентство 31 октября, диван уже не в первый раз был остановлен в Сочи. В этот раз на место, чтобы идентифицировать двигатель машины, была вызвана оперативно-следственная группа, однако она этого сделать не смогла. И автодиван отправился на штрафстоянку. Водителю же грозит штраф.

«В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ «Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах», — сообщили в ГИБДД.



Сам мужчина уверяет, что создал самоходный диван по всем правилам техрегламента.

