FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Житель Сочи катался по городу на диване, пока не встретил ГИБДД

В Краснодарском крае будет оштрафован «водитель» дивана

8
Печать

Самоходный диван, который катался по центру Сочи, отправился на штрафстоянку, а его водителю теперь придется заплатить штраф за непристегнутый ремень, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГИБДД.

Как пишет агентство 31 октября, диван уже не в первый раз был остановлен в Сочи. В этот раз на место, чтобы идентифицировать двигатель машины, была вызвана оперативно-следственная группа, однако она этого сделать не смогла. И автодиван отправился на штрафстоянку. Водителю же грозит штраф.

«В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ «Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах», — сообщили в ГИБДД.

Сам мужчина уверяет, что создал самоходный диван по всем правилам техрегламента.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

SU LUX INN
я бы Натравил ГИБДД на многих тутошных Диванных комментаторов!
VKuser4636990
Судя по поступку был привит и ревакцинирован.
07A
Очень смешно, особенно когда в Вас врежется диван!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний