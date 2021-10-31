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«Спутник V» одобрили на родине кхмеров: это уже 71-я страна

Власти Камбоджи одобрили российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»

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Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрены в Камбодже, сообщили в РФПИ. Она стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V».

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек, или более 50% населения Земли», — рассказали в фонде 31 октября.

Ранее в РФПИ заявили, что применение препарата в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствует об отсутствии серьезных нежелательных явлений и его высокой эффективности.

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Комментарии (4)

Pinta
Фантастика
NAFTALIN 2000-2036
может хоть путин съездит с государственным визитом в Пномпень
Grend
🤣
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