«Спутник V» одобрили на родине кхмеров: это уже 71-я страна

Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрены в Камбодже, сообщили в РФПИ. Она стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V».



«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек, или более 50% населения Земли», — рассказали в фонде 31 октября.



Ранее в РФПИ заявили, что применение препарата в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствует об отсутствии серьезных нежелательных явлений и его высокой эффективности.

