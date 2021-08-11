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РФПИ: За год с момента регистрации «Спутник V» доказал свою эффективность

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в РФ и других странах.

«Данные применения препарата в ходе массовой вакцинации в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствуют об отсутствии серьезных нежелательных явлений», — сообщается 11 августа на сайте РФПИ.

По данным ведомства, в некоторых странах применяются сразу несколько препаратов, и в таких условиях «Спутник V» продемонстрировал «одни из лучших показателей безопасности и эффективности». В России исследования показывают эффективность в 97,6 %.

Российский препарат за год с момента регистрации начали использовать в 69 странах с населением более 3,7 миллиарда человек.

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Комментарии (1)

Piter Russo
РФПИ бы еще выполнял взятые на себя обязательства по поставкам вакцины в южную Америку.
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