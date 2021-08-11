РФПИ: За год с момента регистрации «Спутник V» доказал свою эффективность

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в РФ и других странах.



«Данные применения препарата в ходе массовой вакцинации в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствуют об отсутствии серьезных нежелательных явлений», — сообщается 11 августа на сайте РФПИ.

