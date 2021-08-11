РФПИ: За год с момента регистрации «Спутник V» доказал свою эффективность

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в РФ и других странах.
«Данные применения препарата в ходе массовой вакцинации в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, России, Сербии и на Филиппинах свидетельствуют об отсутствии серьезных нежелательных явлений», — сообщается 11 августа на сайте РФПИ.
По данным ведомства, в некоторых странах применяются сразу несколько препаратов, и в таких условиях
Российский препарат за год с момента регистрации начали использовать в 69 странах с населением более 3,7 миллиарда человек.