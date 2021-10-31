Власти Москвы могут закрыть магазины Fix Price и бары за нарушение локдауна

Как говорится в сообщении оперштаба от 31 октября, в ходе проверки было установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия — дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты.

За нарушения организаторам грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.