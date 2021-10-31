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Власти Москвы могут закрыть магазины Fix Price и бары за нарушение локдауна

Столичные магазины «Смешные цены», Fix Price и «Все для ремонта», а также несколько баров могут закрыть за нарушение противоэпидемических норм, сообщили в оперштабе Москвы.

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Как говорится в сообщении оперштаба от 31 октября, в ходе проверки было установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия — дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты.

За нарушения организаторам грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Аналогичные претензии к магазинам «Смешные цены», Fix Price и «Все для ремонта». В частности в Fix Price не контролировали, как сообщили в оперштабе, соблюдение масочного режима. Торговые точки так же могут закрыть на срок до 90 суток.

Как писала «Фонтанка» 30 октября, ночной рейд чиновников прикрыл шесть баров в Петербурге, которые работали в локдаун.

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Комментарии (6)

VKuser199962806
Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали...
Отто фон Бисмарк
Мillemelle
детей каждую неделю убивают... не с тем боремся.
266138465
Смешно. Был сегодня в Перекрестке, Пятерочке и в Фикс Прайс заглянул. Масса народу без масок или с масками на шее. Так можно весь ритейл закрывать............
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