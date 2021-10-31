Российские «художницы» выиграли золото в упражнениях с мячами на чемпионате мира

Российские гимнастки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва в воскресенье, 31 октября, завоевали золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю в групповых упражнениях с пятью мячами.
Наши «художницы» стали первыми с результатом 46,000 балла. Второе место у команды Италии (45,600), бронза — у японок (44,500).
Для российской сборной это второе золото в групповых упражнениях — ранее Близнюк, Орлова, Шкатова, Тищенко и Толкачева победили в многоборье. В общей сложности на ЧМ в Китакюсю россиянки завоевали семь золотых медалей.
При этом соревнования по художественной гимнастике в Японии вновь не обошлись без судейского скандала. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».