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Российские «художницы» выиграли золото в упражнениях с мячами на чемпионате мира

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Российские гимнастки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва в воскресенье, 31 октября, завоевали золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю в групповых упражнениях с пятью мячами.

Наши «художницы» стали первыми с результатом 46,000 балла. Второе место у команды Италии (45,600), бронза — у японок (44,500).

Для российской сборной это второе золото в групповых упражнениях — ранее Близнюк, Орлова, Шкатова, Тищенко и Толкачева победили в многоборье. В общей сложности на ЧМ в Китакюсю россиянки завоевали семь золотых медалей.

При этом соревнования по художественной гимнастике в Японии вновь не обошлись без судейского скандала. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Денеб
Подрастает новая смена для не-скажу-кого.......
Свободу Лёхе!
Ничего в этом не понимаю но, как мне показалось.., Тренер сказала перед этим.. или, могла бы сказать.. - вы всё умеете и, сами всё знаете, сделайте это.. Красиво! )
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