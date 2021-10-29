Геноцид, слезы и иконы. Россия снова скандалит в художественной гимнастике

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Поделиться Поделиться







Проходящий в эти дни чемпионат мира по художественной гимнастике превратился в один большой скандал. Всё благодаря Ирине Винер-Усмановой и ее подопечным — сестрам Авериным, которые, кстати, начинали свой спортивный путь в петербургском центре «Жемчужина». Судьи, как и на Олимпиаде, обижают наших девушек, уверена Винер. Не помогла даже икона.

Начало безумию положили комментаторы телеканала «Матч ТВ», которые, кажется, с самого начала заняли наступательную позицию. Решающие выступления стартовали 27 октября, с обруча. Комментировали соревнования Андрей Симонов и Юлия Синицына — мастер спорта по художественной гимнастике и чемпионка Европы среди юниоров, широкой публике более знакомая как участница «Танцев со звездами».



Во время своего выступления Арина Аверина уронила обруч, что считается довольно грубой ошибкой, однако Симонов этого не заметил и назвал ее номер гениальным. Судьи ожидаемо поставили Арину на промежуточное второе место — ниже итальянки Милены Балдассарри.



Начался ЧМ по худ. гимнастике. Присутствуют: Аверины, Винер, Кузьмина. Отсутствует: Ашрам. Дина Аверина уверенно выиграла обруч и мяч.



На Матч-ТВ осветили феноменально. Комментаторы не увидели, как Арина Аверина уронила обруч, и обвинили во всём судей: "Творится геноцид". pic.twitter.com/y3Artan5Aj — La Russie parle (@Russia_calls) October 27, 2021

«Вот неожиданно, я был уверен, что Аверина должна получать значительно больше. И мы это видели прекрасно. Больше 25 баллов стопроцентно. Неужели это уже такая тенденция?» — кажется, совершенно искренне удивился Симонов.

Далее выступила белоруска Алина Горносько. Ее выступление Синицына оценила как хорошее, но отметила несколько ошибок. Когда белорусскую спортсменку судьи тоже поставили выше Арины, комментатор не выдержала.

«Что ж творится-то, геноцид какой-то! Просто у меня слов нет!» — воскликнула Синицына.

Когда судьи, несмотря на весь скепсис комментаторов, всё-таки вывели вторую сестру, Дину Аверину, на первое место, Синицына заявила, что «справедливость восторжествовала», а Симонов — что это «наш ответ Чемберлену».

При этом Винер была уверена, что судьи опять что-то пытаются придумать против ее подопечной.



«Смотри, что творится. Опять они сидят там, маракуют (думать, соображать, прикидывать в уме. — Прим. ред.). Опять маракуют», — слова Винер попали в трансляцию.

Это было 14-е золото чемпионатов мира в карьере Дины Авериной. Почти сразу она завоевала 15-ю награду высшей пробы в упражнениях с мячом. Следующий день начался не менее триумфально: 16-е золото девушка выиграла в упражнении с булавами.



«Выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше», — говорила Ирина Винер после 16-го золота Авериной, но стоило судьям не поставить россиянку на первое место, и милость сменилась на безумие.

Как и на Олимпиаде, всё случилось в упражнениях с лентами.

Сначала Арину Аверину судьи поставили ниже белоруски Алины Горносько. Далее выступала Дина. После своего номера счастливая россиянка, уверенная в очередной победе, упала в объятия Винер, которая всё это время ждала ее с иконой.



Фото: Скриншот youtube.com Поделиться Поделиться







Однако у судей было свое мнение на этот счет. Дину поставили ниже Горносько, оставив россиянку без четвертого золота на чемпионате мира — 2021. Винер от возмущения психанула и выбежала из кадра, оставив Дину одну.



Был подан протест, но его отклонили. Глаза Дины наполнились слезами, прямо как на Олимпиаде. Главным врагом была объявлена Наталья Кузьмина — глава технического комитета Международной федерации художественной гимнастики (FIG).

«Это не первые слезы на их глазах — были уже на Олимпийских играх. Самое страшное, что это повторилось на людях. У человека (речь о Кузьминой. — Прим. ред.) нет ни совести, ни чести. Она же сказала как-то публично нашему вице-президенту FIG Василию Николаевичу Титову, что Россия для нее теперь ничто. Вот так себя и ведет, к сожалению. С командой будем бороться дальше, выступать в групповых упражнениях, в финале многоборья», — заявила Винер.

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним. Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала всё возможное, и сейчас могу сделать то же самое», — говорила Аверина.

Спустя несколько часов стало известно, что Наталья Кузьмина уйдет с поста главы технического комитета Международной федерации гимнастики в конце декабря 2021 года. Тем временем на чемпионате мира впереди многоборье и групповые упражнения — в обоих видах российская команда проиграла на Олимпиаде, но олимпийские чемпионки «мир» пропускают.



Расписание:

29 октября, 11:00 (московское время) — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)

30 октября, 8:30 — личное многоборье.

31 октября, 11:30 — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

