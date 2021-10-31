FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Инфернальный Петербург. Посмотрите, как погода отмечает Хэллоуин

Петербург в воскресенье окутал туман

Погода в последний день октября добавила Петербургу таинственности. Фотографиями горожане делятся в соцсетях.

6
Печать
Фото: Олеся Михайлова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Живописные снимки 31 октября сделали в Рыбацком, туман расползался также над Невой. По словам петербуржцев, перед тем, как оказаться в «молоке», удалось полюбоваться розовым закатом.

В Ленинградской области, на границе с городом, утром также не было ясности. В Девяткино в тумане потерялись соседние многоэтажки.

Дымка обволокла проспект Обуховской Обороны. Кроме водителей, туманные виды оценили гуляющие с собаками.

В воскресенье Петербург остаётся не периферии антициклона. Он защитит город от дождей и удержит температуру на 3–4° выше положенных по климату значений, рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Днём синоптики обещают +8... +10 градусов, вечером будет прохладнее.

Фото: Олеся Михайлова/«Фонтанка.ру»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Хауаю
"Мчался он бурей тёмной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!"
Н. Гумилев. Заблудившийся трамвай.
ДуремарСПб.
За Хэллоуин будут закрывать,как за оскорбление вОрующих.
Денеб
Наш российский Холуин.......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний