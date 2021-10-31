Инфернальный Петербург. Посмотрите, как погода отмечает Хэллоуин

Живописные снимки 31 октября сделали в Рыбацком, туман расползался также над Невой. По словам петербуржцев, перед тем, как оказаться в «молоке», удалось полюбоваться розовым закатом.
В Ленинградской области, на границе с городом, утром также не было ясности. В Девяткино в тумане потерялись соседние многоэтажки.
Дымка обволокла проспект Обуховской Обороны. Кроме водителей, туманные виды оценили гуляющие с собаками.
В воскресенье Петербург остаётся не периферии антициклона. Он защитит город от дождей и удержит температуру на 3–4° выше положенных по климату значений, рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Днём синоптики обещают +8... +10 градусов, вечером будет прохладнее.