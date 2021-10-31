Месяц завершится солнцем. Дождя в Петербурге не обещают

Как сообщают синоптики Северо-Западного УГМС, последний день месяца, 31 октября, в Петербурге вновь обойдётся без дождя. Небо в облаках, однако временами сквозь них будет проглядывать солнце.



Ветер юго-западный, южный умеренный — со скоростью 1–3 метра в секунду. Температура воздуха в утренние часы опускалась до 5 градусов, днём потеплеет до +8... +10. Однако уже вечером ожидается небольшое похолодание.



Атмосферное давление будет слабо понижаться и в течение дня составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — в районе 90%.

