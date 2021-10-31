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Месяц завершится солнцем. Дождя в Петербурге не обещают

В воскресенье в Петербурге будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, а к вечеру похолодает.

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Как сообщают синоптики Северо-Западного УГМС, последний день месяца, 31 октября, в Петербурге вновь обойдётся без дождя. Небо в облаках, однако временами сквозь них будет проглядывать солнце.

Ветер юго-западный, южный умеренный — со скоростью 1–3 метра в секунду. Температура воздуха в утренние часы опускалась до 5 градусов, днём потеплеет до +8... +10. Однако уже вечером ожидается небольшое похолодание.

Атмосферное давление будет слабо понижаться и в течение дня составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — в районе 90%.

Ранее «Фонтанка» писала, что на следующей неделе петербуржцы вряд ли увидят солнце. А со среды, 3 ноября, в городе пойдут дожди.

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