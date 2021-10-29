Всё теплеет. Погода подарит петербуржцам ясные дни перед пасмурной неделей

Осадков не ожидается и в субботу, в городе тоже будет тепло, воздух прогреется до +10... +12 градусов, синоптики прогнозируют переменную облачность.



Погода начнет меняться в воскресенье, 31 октября, в городе будет пасмурно, температура не превысит 10 градусов. Солнца петербуржцы не увидят всю следующую неделю, следует из данных «Яндекса». А со среды, 3 ноября, пойдут дожди.



Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре европейской части России началось потепление. Это связано с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге — антициклон, сказал синоптик.

