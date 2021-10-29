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Всё теплеет. Погода подарит петербуржцам ясные дни перед пасмурной неделей

В Петербурге в пятницу воздух прогреется до 11–13 градусов, дождя днем не будет

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 29 октября, в Петербурге сохранится аномально теплая погода. Температура воздуха днем составит +11... +13 градусов. Солнце периодически будет прятаться за облаками, дождей не будет.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Осадков не ожидается и в субботу, в городе тоже будет тепло, воздух прогреется до +10... +12 градусов, синоптики прогнозируют переменную облачность.

Погода начнет меняться в воскресенье, 31 октября, в городе будет пасмурно, температура не превысит 10 градусов. Солнца петербуржцы не увидят всю следующую неделю, следует из данных «Яндекса». А со среды, 3 ноября, пойдут дожди.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре европейской части России началось потепление. Это связано с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге — антициклон, сказал синоптик.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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