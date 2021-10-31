В Петербурге максимальное с лета число смертей от коронавируса

Всего в России за сутки зарегистрировано 1 158 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 238 538 человек. Каждый десятый из них — в Петербурге.



За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3 597 новых случаев коронавируса — это рекордное значение с первой недели января 2021 года.

