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В Петербурге максимальное с лета число смертей от коронавируса

За сутки в Петербурге были зафиксированы 82 смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе 31 октября. Это рекордное значение с середины лета — пика третьей волны.

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Всего в России за сутки зарегистрировано 1 158 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 238 538 человек. Каждый десятый из них — в Петербурге.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3 597 новых случаев коронавируса — это рекордное значение с первой недели января 2021 года.

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Комментарии (21)

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"от коронавируса скончалось 238 538 человек. Каждый десятый из них — в Петербурге."
При том, что СПБ составляет ~~ 1/27, а не 1/10 страны по населению. Весело, что уж там.
Danik
И так каждый день!
Где эксперты, аналитики, построители моделей? Что-то оправдалось?
Что-то все эти знатоки притихли.
Можно за границу улетать и прилетать оттуда, а тут локдаун и все бушует пышным цветом!
Либо крестик, либо...
Но хочется усидеть на всех стульях.
Вести борьбу, не работать и жить с семьей за бугром. Хорошо наши чинуши, депутатики и богачи устроились. Поставили страну на ручной тормоз и свалили.
Arkadiy_
Пандемию вбросами и мухлежом не победишь...
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