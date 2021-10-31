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Боец Петр Ян стал временным чемпионом UFC. Его соперник прокомментировал свое поражение

Петр Ян победил новозеландца Кори Сэндхэгена на турнире UFC 267

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Россиянин Петр Ян в ночь на 31 октября стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, одержав победу над новозеландским бойцом Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267. Такое решение судьи приняли единогласно.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в общей сложности на счету Яна теперь 16 побед и два поражения в ММА. В активе новозеландца 14 побед и четыре поражения.

Сам Сэндхаген позже прокомментировал поражение от россиянина. «Жесткий спорт. Адская драка, Ян. Корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом»,— написал он в Instagram.

Напомним, ранее Петр Ян был дисквалифицирован и лишен титула чемпиона UFC из-за запрещенного удара соперника коленом.

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Комментарии (2)

Illusive Man
Какой уже раз, временный пояс легитимнее постоянного.
За постоянным чемпионом уже закрепился агномен - Paper Champ.
Maksim_ok
Кори не новозеландский, а американский боец. Мастеровитый и добрый простой парень, тренирует детей.
Новозеландец это Дэн Хукер, что бросят в том же карде с Исламом Махачевым.
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