Боец Петр Ян стал временным чемпионом UFC. Его соперник прокомментировал свое поражение

Россиянин Петр Ян в ночь на 31 октября стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, одержав победу над новозеландским бойцом Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267. Такое решение судьи приняли единогласно.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в общей сложности на счету Яна теперь 16 побед и два поражения в ММА. В активе новозеландца 14 побед и четыре поражения.



Сам Сэндхаген позже прокомментировал поражение от россиянина. «Жесткий спорт. Адская драка, Ян. Корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом»,— написал он в Instagram.