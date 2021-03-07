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Ударил коленом и извинился. Российский боец Пётр Ян лишён титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян не смог защитить чемпионский титул в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Встреча состоялась накануне на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Для россиянина эта была первая защита титула чемпиона в легчайшем весе, завоеванного летом 2020 года.

Как сообщает 7 марта РИА Новости, рефери прервал бой в четвертом раунде, после того как Ян нанёс сопернику запрещённый правилами удар коленом в голову. Американец в этот момент касался канваса тремя точками опоры. В итоге Стерлинг не смог продолжить поединок, а судья после консультаций и видеопросмотра повтора подтвердил решение дисквалифицировать Яна.

Американца признали новым чемпионом. На счету 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения. Для 28-летнего Яна же это поражение стало первым под эгидой UFC и вторым за всю карьеру. В его активе осталось 15 побед.

Позже российский боец попросил у Стерлинга прощения и пожелал ему скорейшего выздоровления. По его словам, он не хотел наносить запрещённый удар, «просто совершил большую ошибку и поплатился за это».

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Комментарии (2)

Norge
Так в этом и смысл бойцовских шоу - парни с отбитыми мозгами калечат друг друга на потеху публике. Организаторы счастливы - больше грязи больше денег.
Mikle776
когда читал, что "не хотел", то думал как то случайно получилось, так сказать неосторожное движение, но посмотрев сам момент - ударил специально... по видео я бы сказал, что он добил ударом коленом
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