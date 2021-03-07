Ударил коленом и извинился. Российский боец Пётр Ян лишён титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян не смог защитить чемпионский титул в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Встреча состоялась накануне на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Для россиянина эта была первая защита титула чемпиона в легчайшем весе, завоеванного летом 2020 года.



Как сообщает 7 марта РИА Новости, рефери прервал бой в четвертом раунде, после того как Ян нанёс сопернику запрещённый правилами удар коленом в голову. Американец в этот момент касался канваса тремя точками опоры. В итоге Стерлинг не смог продолжить поединок, а судья после консультаций и видеопросмотра повтора подтвердил решение дисквалифицировать Яна.

