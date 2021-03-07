Ударил коленом и извинился. Российский боец Пётр Ян лишён титула чемпиона UFC из-за дисквалификации

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян не смог защитить чемпионский титул в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Встреча состоялась накануне на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Для россиянина эта была первая защита титула чемпиона в легчайшем весе, завоеванного летом 2020 года.
Как сообщает 7 марта РИА Новости, рефери прервал бой в четвертом раунде, после того как Ян нанёс сопернику запрещённый правилами удар коленом в голову. Американец в этот момент касался канваса тремя точками опоры. В итоге Стерлинг не смог продолжить поединок, а судья после консультаций и видеопросмотра повтора подтвердил решение дисквалифицировать Яна.
Aljamain Sterling is the NEW UFC Bantamweight Champion after this illegal knee disqualified Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/lQ6ITgu9ip— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 7, 2021
Американца признали новым чемпионом. На счету 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения. Для 28-летнего Яна же это поражение стало первым под эгидой UFC и вторым за всю карьеру. В его активе осталось 15 побед.
Позже российский боец попросил у Стерлинга прощения и пожелал ему скорейшего выздоровления. По его словам, он не хотел наносить запрещённый удар, «просто совершил большую ошибку и поплатился за это».