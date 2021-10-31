Поможет похудеть или приведет к гастриту? Проверяем на прочность 5 мифов об острой еде

Некоторые добавляют в еду острый перец, чтобы похудеть. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл? Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Врачи часто цитируют Парацельса и говорят, что «всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Но что если некоторые продукты — однозначный яд? Вот, например, острое. Некоторые его терпеть не могут, а у других без него не обходится ни один обед. Но стоит ли постоянно наворачивать перцы, специи и приправы? Почему от острого появляется изжога? И правда ли, что такая еда может повредить рецепторы? Эти и другие вопросы мы задали нашим экспертам — гастроэнтерологам и диетологам.

От острого худеют?



Отчасти это правда. Например, доказано, что такие жгучие специи, как хабанеро, халапеньо и кайенский перец, помогают бороться с лишним весом. Эффект легко объясняется влиянием пряностей на метаболизм. Они ускоряют обмен веществ и заставляют организм сжигать энергию быстрее и эффективнее. А это, в свою очередь, приводит к похудению.

А дело всё в капсаицине — том самом веществе, которое отвечает за жжение во рту. Оно же способно ускорять обмен веществ и снижать аппетит.

— Содержащиеся в острых специях вещества снижают уровень триглицеридов в крови, увеличивают число ферментов в печени, которые участвуют в жировом обмене, ускоряют обмен веществ, активируют процесс окисления жиров, — говорит диетолог Полина Топилина. — Капсаицин нейтрализует хронические воспаления, причиной которых становятся жировые клетки, и уменьшает выработку гормона грелина, отвечающего за чувство голода.

Полина Топилина — диетолог, врач 1-й категории. Но не думайте, что сможете похудеть, всего лишь добавив перец в рацион. За снижение веса всегда будет отвечать дефицит калорий, а никакой не перец. К тому же ученые выяснили, что у любителей острого вырабатывается своеобразный иммунитет к продукту, поэтому его жиросжигающие свойства сводятся к минимуму.



Острая еда улучшает пищеварение?

— Любые пряные специи стимулируют секрецию желудочного сока, — говорит Полина Топилина. — Это, в свою очередь, улучшает приток крови к стенкам желудка и способствует восстановлению его слизистой оболочки. При этом вещество капсаицин, содержащееся в остром перце, борется с бактериями, которые могут попасть в пищеварительный тракт вместе с едой. Большую часть возбудителей инфекций ЖКТ, кишечной палочки и бактерий убивают такие продукты и специи, как чили, тмин, имбирь и чеснок. Но не вздумайте острой едой лечиться. Разве что для профилактики. Да и то, если у вас нет на то противопоказаний. — Организм человека, особенно пациентов гастропрофиля, отреагирует на чесночное возлияние очень бурно — может сформироваться раздражающий эффект, тяжело будет с поджелудочной железой, может появиться обострение гастрита, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Не рекомендую пробовать на себе, будет у вас гастрит с чесночной отрыжкой или нет. Для тех, кто не мыслит еды без чеснока, а желудок уже страдает, есть стандартный кулинарный прием, когда зубчиком чеснока салатная тарелка просто протирается изнутри. Или натереть зубчиком чеснока гренку. ЖКТ это вполне спокойно воспринимает.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Если природа наградила вас этими заболеваниями, держитесь от острого подальше Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Острая еда провоцирует изжогу?

Изжога действительно считается минусом жгучих приправ. Но только если вы серьезно переборщили со специями. Происходит это так: излишки желудочного сока (а специи увеличивают его выделение) могут попасть в пищевод и вызвать неприятное жжение. Если есть острое в небольших количествах, такого не произойдет. Так что не стоит во всём винить острую еду. Причин вашей изжоги может быть множество.



У нашего организма есть множество причин для изжоги и без острого Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Если изжога вас замучила, не ставьте себе диагнозов и не экспериментируйте с едой. Лучше сходите к врачу. В плановом порядке. Доктор проведет комплексное обследование и установит причины развития симптомов.

— В первую очередь диагноз-исключение — это функциональная неязвенная диспепсия, то есть эпизод изжоги имел место, но не повторяется и объясняется нарушением пищевого поведения, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Более серьезным является проявление так называемых кислотозависимых заболеваний — это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит. Все эти заболевания требуют лечения, а не просто купирования симптома.



Если изжога навещает вас раз в неделю и чаще в течение последних 12 месяцев, это может говорить о рефлюксной болезни.

— Для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта используется курсовой прием разных групп препаратов, среди которых основное место занимают ингибиторы протоновой помпы, — добавляет гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. — Безусловно, необходимо корректировать факторы риска, менять образ жизни и пищевые привычки.

Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт, гастроэнтеролог.

Острая пища приводит к гастриту?

Только если вы жить не можете без острого и каждый раз едите его на завтрак, обед и ужин в промышленных объемах.

— Переизбыток острой пищи может привести к развитию гастрита — воспалению слизистой желудка, — говорит Полина Топилина. — Оно, как правило, вызывается инфекцией, но регулярное раздражение стенок желудка острыми продуктами может привести к снижению их защитного барьера.



Врачи сходятся во мнении, что острая еда сама по себе не провоцирует гастрит, но вызывает боли у людей с уже имеющимися проблемами. Острое усиливает выделение кислоты в желудке, а при гастрите его слизистая и без того плохо защищена.

Острая еда может повредить вкусовые рецепторы?

Если злоупотреблять пряностями, есть шанс, что на время вы утратите вкус. Однако это совсем не значит, что вы больше ничего и никогда не почувствуете. Чтобы защитить организм от боли, капсаицин вызывает онемение ротовой полости и потерю чувствительности. Вкусовые рецепторы посылают в мозг сигнал о жжении во рту, и он начинает вырабатывать эндорфины, чтобы заблокировать неприятные ощущения. Это и вызывает онемение.