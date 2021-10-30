Перед тем, как полицейские стреляли в жителя Шушар, он много раз ранил ножом сожительницу

По данным «Фонтанки», около шести вечера 30 октября на Пушкинской улице 49-летний Ярослав Львов в квартире напал на свою сожительницу. Раны медики зафиксировали на руках, животе, шее. Мужчина объяснил это тем, что пострадавшая якобы упала на стекло и порезалась. 47-летнюю женщину увезли сразу в шоковую реанимацию, она в крайне тяжелом состоянии.

После того, как информация о пострадавшей поступила в полицию, сотрудники ППС приехали на место. Агрессора застали уже на улице. Как сообщалось ранее, он угрожал сотрудникам ножом. Первый выстрел из табельного оружия был произведён в воздух, второй — в ногу мужчины. Он умер от потери крови после разрыва артерии.

