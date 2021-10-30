FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Перед тем, как полицейские стреляли в жителя Шушар, он много раз ранил ножом сожительницу

С множественными ножевыми ранениями в больницу Петербурга увезли жительницу Шушар. Нападавший умер от потери крови после встречи с полицейскими.

22
Печать

По данным «Фонтанки», около шести вечера 30 октября на Пушкинской улице 49-летний Ярослав Львов в квартире напал на свою сожительницу. Раны медики зафиксировали на руках, животе, шее. Мужчина объяснил это тем, что пострадавшая якобы упала на стекло и порезалась. 47-летнюю женщину увезли сразу в шоковую реанимацию, она в крайне тяжелом состоянии.

После того, как информация о пострадавшей поступила в полицию, сотрудники ППС приехали на место. Агрессора застали уже на улице. Как сообщалось ранее, он угрожал сотрудникам ножом. Первый выстрел из табельного оружия был произведён в воздух, второй — в ногу мужчины. Он умер от потери крови после разрыва артерии.

У Львова богатая биография. В 1996 году он был осуждён за вымогательство, а в 2011-м — за серию разбоев. Его приговорили к 15 годам колонии. Год назад он вышел по УДО.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

VKuser1708951
Когда вроде бы новость должна вызвать сочувствие к "жертве".
Но вызывает сочувствие только к полицейским которых замучают бумажками.
А в целом - одним уркой стало меньше.
angel of death
кто мешал использовать газовый балончик и электрошокер для задержания? предприняли ли попытку сотрудники остановить кровотечение жгутом из аптечки или перетянуть ремнём? не уверен, что убивать агрессоров - это лучшее решение... можно в руку выстрелить, держащую нож или в плечо...
мухомор
В этой новости не хватает несовершеннолетних детей пострадавшей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний