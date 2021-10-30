В Шушарах при задержании застрелили нарушителя

По данным «Фонтанки», вечером 30 октября сотрудники полиции открыли стрельбу на Школьной улице в посёлке Шушары. Поводом стал нож, который достал остановленный за нарушение порядка мужчина. Угрозы он сопровождал словесно. Агрессор умер на месте от пули.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Как сообщает портал «Мегаполис», полиция и медики собрались на Школьной после шести часов вечера. Подробности уточняются.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»