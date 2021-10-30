FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Шушарах при задержании застрелили нарушителя

В посёлке Шушары мужчина привлек внимание полиции и достал нож. Ему ответили стрельбой.

49
Печать

По данным «Фонтанки», вечером 30 октября сотрудники полиции открыли стрельбу на Школьной улице в посёлке Шушары. Поводом стал нож, который достал остановленный за нарушение порядка мужчина. Угрозы он сопровождал словесно. Агрессор умер на месте от пули.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Как сообщает портал «Мегаполис», полиция и медики собрались на Школьной после шести часов вечера. Подробности уточняются.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (49)

jump
ну прямо как в плохой Америке. Ничего своего придумать не могут.
radon
Наконец работать научились
263836471
А чего наповал-то сразу? Просто любопытно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний