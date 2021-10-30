FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

СОБР задержал россиянина, которого искали за убийство водителя 25-летней давности

7
Печать

В Иркутской области следователи предъявили обвинение в убийстве 52-летнему мужчине, который долгое время прятался от закона. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Преступление произошло летом 1996 года. По версии следствия, мужчина в компании знакомого и двух женщин у аэропорта Иркутска остановил «Волгу», чтобы доехать до города Усолье-Сибирское. По пути злоумышленник решил угнать машину. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться, достал обрез и застрелил его. Потерпевший скончался на месте. Тело погибшего спрятали в лесу, а автомобиль забрали.

Подозреваемый скрывался с 1997 года. Его удалось задержать в октябре 2021-го силами СОБР Управления Росгвардии. На допросе мужчина во всем сознался. Суд отправил его в СИЗО.

Ранее в ХМАО-Югре задержали экс-чиновника по обвинению в заказном убийстве прокурора в 2000 году.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Wert
Ага искали, проводили облаву среди нелегальных строителей, он и попался.
Пьяный был скорей всего.
Денеб
Надеюсь, получит по заслугам.... Хотя у нас что, нет срока давности по преступлениям?
Аппаратчик мокрой классификации
Хвала аллаху, хоть кого-то за убийство задержали, а не за отсутствие намордника или присутствие труселей...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний