СОБР задержал россиянина, которого искали за убийство водителя 25-летней давности

В Иркутской области следователи предъявили обвинение в убийстве 52-летнему мужчине, который долгое время прятался от закона. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Преступление произошло летом 1996 года. По версии следствия, мужчина в компании знакомого и двух женщин у аэропорта Иркутска остановил «Волгу», чтобы доехать до города Усолье-Сибирское. По пути злоумышленник решил угнать машину. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться, достал обрез и застрелил его. Потерпевший скончался на месте. Тело погибшего спрятали в лесу, а автомобиль забрали.

