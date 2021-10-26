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Экс-чиновника задержали по обвинению в заказном убийстве прокурора ХМАО 21-летней давности. Ему вменяют еще две расправы

В ХМАО задержали экс-чиновника, обвиняемого в заказном убийстве прокурора в 2000 году

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В ХМАО-Югре сотрудники Следственного комитета и УМВД задержали предполагаемого заказчика убийства прокурора региона Юрия Бедерина. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в 1993 году Чекин, будучи главным ревизором регионального управления Минфина, через кооператив «путем обмана и злоупотребления доверием» похитил у нефтегазового предприятия более 15 млн рублей. В отношении чиновника возбудили уголовное дело.

«В июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Бедерина Ю.А. и исполнение тем служебного долга, направленного на привлечение Чекина к уголовной ответственности за мошенничество, организовал, выступая в роли заказчика, убийство последнего», — заявили в СК.

Прокурор Бедерин был застрелен в подъезде своего дома 25 июля 2000 года из самодельного огнестрельного нарезного пистолета.

Также следствие считает, что Чекин был заказчиком убийства своего знакомого в 1996 году, которого он заподозрил в попытке присвоить его деньги. А в 1998 году, по версии СК, Чекин организовал убийство еще одного мужчины из-за карточного долга.

Непосредственные исполнители были осуждены, а Чекин скрывался от следствия в разных регионах России. В 2000 году его объявили в международный розыск. «В целях конспирации он не посещал государственные и муниципальные учреждения, магазины и иные общественные места, практически не выходил из дома, не пользовался личными документами, на сегодняшний день он документирован паспортом гражданина СССР, паспорт гражданина Российской Федерации не получал. Жизнедеятельность обвиняемого обеспечивала одна из родственниц, действиям которой будет дана правовая оценка», — рассказали в ведомстве.

Чекина удалось задержать 26 октября 2021 года. Сейчас с обвиняемым и по месту его проживания проводятся следственные действия.

Автор: СК России

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Комментарии (1)

aborigenSPB
Да не экс-депутат, а экс-бандит, как и многие его товарищи!
Как будто депутатами становятся нормальные люди - это либо бывшие бандиты, либо спортсмены с актёрами (за спиной которых стоят те же бывшие бандиты).
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