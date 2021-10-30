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Взрывы и стрельба. На военной базе под Петербургом у «террористов» отбили вертолет Ми-8

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На базе отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учения по отражению нападения «террористов» на аэродром. Об этом 30 октября сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

По легенде, группа из 10 боевиков напала на КПП, склад горюче-смазочных материалов и попыталась захватить транспортный вертолет Ми-8. Военные смогли отразить атаку и блокировать условного противника.

«В ходе тренировки применялись имитационные средства, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию», — пишет издание.

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Комментарии (6)

ДуремарСПб.
Отбить наши патриотичные но профнепригодные чекисты и полицейские могут только овощной ларек,да и то будут многочисленные случайные жертвы.
kоt-obormot
А что вообще в мире делается?
— Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет.©
07A
Методичка ВС Украины выложена? Берегитесь, Шеремет от разоблачения до смерти проехал 500 метров!
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