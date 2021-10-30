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На Маршала Жукова, где в разлив кипятка попали трое, заменили аварийную трубу

Теплоэнергетики закончили ремонт трубы в Красносельском районе Петербурга. Жителям в округе вернули отопление.

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Как сообщает компания «Теплосеть Санкт-Петербурга», к 30 октября ремонтная бригада поменяла пять метров трубы, проверила обновленную сеть и залила в нее теплоноситель. Дома, которые попали в зону аварии, снова должны получать тепло. В компании обращают внимание, что если батареи все еще не нагрелись, то стоит обратиться в управляющую компанию.

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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Трубу у 33-го дома по проспекту Маршала Жукова прорвало накануне. В разливе горячей воды оказались трое, включая девочку около десяти лет. Один человек от госпитализации отказался, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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Комментарии (1)

VKuser678560
такое впечатление, что наш многострадальный пр. Жукова облюбовали под полигон какие-то диверсионные структуры
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