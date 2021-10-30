На Маршала Жукова, где в разлив кипятка попали трое, заменили аварийную трубу

Как сообщает компания «Теплосеть Санкт-Петербурга», к 30 октября ремонтная бригада поменяла пять метров трубы, проверила обновленную сеть и залила в нее теплоноситель. Дома, которые попали в зону аварии, снова должны получать тепло. В компании обращают внимание, что если батареи все еще не нагрелись, то стоит обратиться в управляющую компанию.
Трубу у 33-го дома по проспекту Маршала Жукова прорвало накануне. В разливе горячей воды оказались трое, включая девочку около десяти лет. Один человек от госпитализации отказался, остальные в состоянии средней степени тяжести.