Минздрав: В России количество желающих привиться выросло в четыре раза

В России увеличилось количество желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом 30 октября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Мы видим по всей стране за последние полторы недели, что количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — сказал министр (цитата по РИА Новости).



Мурашко отметил, что нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября позволит россиянам пройти вакцинацию. Также он сообщил, что в регионах, где были введены серьезные ограничения, снижается прирост заболеваемости COVID-19.

