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Минздрав: В России количество желающих привиться выросло в четыре раза

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В России увеличилось количество желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом 30 октября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим по всей стране за последние полторы недели, что количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

Мурашко отметил, что нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября позволит россиянам пройти вакцинацию. Также он сообщил, что в регионах, где были введены серьезные ограничения, снижается прирост заболеваемости COVID-19.

В Петербурге прививку можно сделать в 175 стационарных и 45 мобильных пунктах. Как записаться на вакцинацию и не сойти с ума — читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (15)

Bombaher
Почему-то картина с Мурашко и его высказываниями ассоциируются у меня с начальником фашистского лагеря для военнопленных, последние тоже почти все "желали" работать на великую германию ((( ну и что под дулом автоматов, они же сами и добровольно. Не хватает цензурных слов.
Границы открыты, вакцинированным можно разносить всю заразу по миру. Бред какой-то. Интересно хоть один чиновник ответит за этот беспредел и бардак?
266033940
Количество желающих, купить QR код и паспорт о вакцинации выросло, а не желающих привиться этой мутной жижей.
266457423
Это заметно по темпам роста смертности и заболеваемости. Они являются прямым следствием вакцинирования населения. Удивительно, насколько у нас народ бестолковый, подобно баранам радостно идущий на убой.
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