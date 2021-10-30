Петербург без магазинов и ресторанов. Как город встретил первый день «ковикул»

В нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, общепит в городе работает только навынос, парикмахерские — только для стрижек, СПА и другие услуги салоны временно не оказывают. Также закрыты кинотеатры, выставки, аквапарки и другие развлекательные площадки.
А с 15 ноября, напомним, вход в рестораны будет осуществляться по QR-кодам.
Подробнее о том, что работает и не работает в Петербурге до 7 ноября, читайте в материале «Фонтанки», а здесь смотрите, как город отрывался в преддверии очередного локдауна.