FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Петербург без магазинов и ресторанов. Как город встретил первый день «ковикул»

С 30 октября в Петербурге стартовали официально объявленные нерабочие дни и ужесточились ограничения: рестораны работают только навынос, развлекательные заведения и фитнес-центры закрыты.

18
Печать

В нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, общепит в городе работает только навынос, парикмахерские — только для стрижек, СПА и другие услуги салоны временно не оказывают. Также закрыты кинотеатры, выставки, аквапарки и другие развлекательные площадки.

ПоделитьсяПоделиться

А с 15 ноября, напомним, вход в рестораны будет осуществляться по QR-кодам.

Подробнее о том, что работает и не работает в Петербурге до 7 ноября, читайте в материале «Фонтанки», а здесь смотрите, как город отрывался в преддверии очередного локдауна.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

265056402
что-то нет избитых стулом полицейских, как в Москве. У нас милый мирный город)
лысик
Буду платить кэшем, работающие заведения не сдам.
Hans-Christian
Сегодня прочувствовал "недокарантин" по полной программе - зашёл в Евро Кебаб и съел казан-кебаб из говядины и половину лепёшки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний