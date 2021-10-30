Несогласный с решением суда петербуржец в изоляторе привлекал к себе внимание порезами на руках

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, руки обвиняемого в разбое медики осматривали накануне. В изоляторе временного содержания при киришском УМВД он спрятался от камер и чем-то порезал руку. Ссадины оказались поверхностными, достаточно было заклеить их пластырем. В таком виде 35-летнего мужчину увезли в СИЗО «Кресты». По его словам, так он выразил протест из-за решения суда по его делу, всерьез навредить себе он не собирался. В отделе началась служебная проверка.



Два дня назад его дело было передано в Киришский городской суд. Петербуржца ждёт далеко не первый приговор — за ним грабежи, угоны и разбои.

