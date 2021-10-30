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Патрушев: Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо других стран

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Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо из других стран. Об этом в интервью, опубликованном 30 октября в «Комсомольской правде», рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Отработанное ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века», — сказал Патрушев.

Он добавил, что ядерное топливо, с учетом полной производственной цепочки, выделяет в атмосферу в 70 раз меньше углекислого газа, чем угольные теплостанции, и в три раза меньше, чем «зеленая» энергетика.

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