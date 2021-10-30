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Все из-за клеток памяти. Создатель «Спутника V» объяснил, почему привитые могут заболеть COVID-19

Глава Центра им. Гамалеи рассказал, почему привитые могут заболеть коронавирусом

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Даже привитый человек может заболеть коронавирусом из-за того, что при «дельта»-штамме не успевают сработать клетки памяти. Об этом РИА Новости рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — цитирует 30 октября специалиста информагентство.

Гинцбург добавил, что обычно через шесть-восемь месяцев у вакцинированных начинает падать титр антител, клетки памяти сохраняются, но они начинают вырабатывать антитела слишком поздно — на второй-четвертый день после заражения.

Ранее глава Центра им. Гамалеи заявил, что повторную прививку от коронавируса лучше всего делать через 6 месяцев после первой вакцинации.

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Комментарии (10)

nalchik11
Телегония
Dazdraperma
Не, ну если вколоть двойную дозу, да еще и заранее - лучше всего, прямо в роддоме, то клетки памяти наверняка успеют среагировать. И когда пациент двинет ласты, можно будет смело сказать, что умер он точно не от ковидлы.
kоt-obormot
Интересно, кто ему дает возможность нести такое, да еще и во всеуслышание. Это же явный подрыв авторитета компании по вакцинации.
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