Все из-за клеток памяти. Создатель «Спутника V» объяснил, почему привитые могут заболеть COVID-19

Даже привитый человек может заболеть коронавирусом из-за того, что при «дельта»-штамме не успевают сработать клетки памяти. Об этом РИА Новости рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — цитирует 30 октября специалиста информагентство.



Гинцбург добавил, что обычно через шесть-восемь месяцев у вакцинированных начинает падать титр антител, клетки памяти сохраняются, но они начинают вырабатывать антитела слишком поздно — на второй-четвертый день после заражения.

