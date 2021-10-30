Глава ВОЗ предрек появление нового вируса, который не удастся сдержать

На планете может появиться вирус, распространение которого человечеству не удастся сдержать. Об этом заявил глава ВОЗ в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран «Большой двадцатки».



«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус (цитата по РИА Новости).



Глава ВОЗ призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19, чтобы подготовиться к следующей. По его мнению, мировому сообществу нужны «усиленная» ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление.

