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Глава ВОЗ предрек появление нового вируса, который не удастся сдержать

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На планете может появиться вирус, распространение которого человечеству не удастся сдержать. Об этом заявил глава ВОЗ в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран «Большой двадцатки».

«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус (цитата по РИА Новости).

Глава ВОЗ призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19, чтобы подготовиться к следующей. По его мнению, мировому сообществу нужны «усиленная» ВОЗ, новый финансовый механизм для обеспечения борьбы с пандемиями и более эффективное управление.

Ранее Гебрейесус заявил, что число случаев инфицирования коронавирусом и смертность от него начали расти впервые за два месяца. Он отметил, что пандемия COVID-19 «далека от завершения».

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Комментарии (19)

Coriander
"Может появиться новый вирус" - это значит - сидите дома навсегда, а мы пока введём средства полного контроля над вами, будете выходить только за продуктами. Добро пожаловать в "Чёрное зеркало"!
266489670
Так вот она какая - эра Водолея. Бесконечный вирус, бесконечные вакцины и прививки, бесконечный локдаун и, как положено в сценариях плохих триллеров, бесконечный поиск виноватых, травля невакцинирующихся сопротивленцев, пока какой-нибудь хакер не обнаружит старый файл с намеками о правде или какая-нибудь сказочница не вспомнит, на что это все похоже и где искать ответ.
bluxer
Полиции нужны преступники, спецслужбам шпионы, а возу - вирусы, чтобы их не распустили за ненадобностью.
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