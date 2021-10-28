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Пандемия далека от завершения. Глава ВОЗ заявил о возобновлении роста заболеваемости и смертности от COVID-19

Гендиректор ВОЗ напомнил, что пандемия далека от завершения

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев инфицирования коронавирусом и смертность от него начали расти впервые за два месяца.

«Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца. Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», — сказал глава ВОЗ 28 октября на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.

Он добавил, что текущий рост заболеваемости коронавирусом в Европе превосходит снижение числа зараженных инфекцией в других регионах.

Ранее «Фонтанка» писала, что впервые с начала пандемии в России за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса. В Москве за последние 24 часа заболели 8 440 человек, а в Петербурге — 3 186.

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Комментарии (8)

guess
Теодорище, дружище, да знаем мы про твои планы играть на волынке до 2025 года. Но ничего, переждем, русские и не такое проходили.
AndyWarhol
Т.е. по словам гендира ВОЗ текущий рост (на фоне массовой вакцинации/ревакцинации) числа зараженных в сознательной и вакцинированной Европе превосходит снижение числа зараженных инфекцией в других, менее сознательных регионах? Я правильно понял? )))
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