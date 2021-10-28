Пандемия далека от завершения. Глава ВОЗ заявил о возобновлении роста заболеваемости и смертности от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев инфицирования коронавирусом и смертность от него начали расти впервые за два месяца.



«Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца. Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», — сказал глава ВОЗ 28 октября на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.



Он добавил, что текущий рост заболеваемости коронавирусом в Европе превосходит снижение числа зараженных инфекцией в других регионах.

