Пандемия далека от завершения. Глава ВОЗ заявил о возобновлении роста заболеваемости и смертности от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев инфицирования коронавирусом и смертность от него начали расти впервые за два месяца.
«Общее количество случаев [заражения] и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца. Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», — сказал глава ВОЗ 28 октября на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.
Он добавил, что текущий рост заболеваемости коронавирусом в Европе превосходит снижение числа зараженных инфекцией в других регионах.
Ранее «Фонтанка» писала, что впервые с начала пандемии в России за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса. В Москве за последние 24 часа заболели 8 440 человек, а в Петербурге — 3 186.