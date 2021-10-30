Утро выдалось пасмурным, но днем обещают солнце. Какой будет погода в Петербурге в первый день локдауна

Утро в Петербурге началось с привычной для жителей пасмурной погоды. Но, по данным «Яндекса», днем в городе будет ясно.



Как рассказал синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook, в субботу погода в Северной столице будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона.



Напомним, что с 30 октября в Петербурге вступили в действие жесткие ограничения для борьбы с COVID-19, которые продлятся до 7 ноября. О том, как будет жить город в период локдауна, читайте в материале «Фонтанки».

