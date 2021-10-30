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Утро выдалось пасмурным, но днем обещают солнце. Какой будет погода в Петербурге в первый день локдауна

В Петербурге температура воздуха составит +9 — 11 градусов, существенных осадков не ожидается

По данным Гидрометцентра, 30 октября существенных осадков в городе не будет. Однако уже заметно небольшое похолодание — воздух прогреется до +9 — 11 градусов.

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Утро в Петербурге началось с привычной для жителей пасмурной погоды. Но, по данным «Яндекса», днем в городе будет ясно.

Как рассказал синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook, в субботу погода в Северной столице будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона.

Напомним, что с 30 октября в Петербурге вступили в действие жесткие ограничения для борьбы с COVID-19, которые продлятся до 7 ноября. О том, как будет жить город в период локдауна, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Mikkä Karhunen
новость последнего дня локдауна-вот и закончился локдаун,на улице дождик провожает его
260569221
Надеюсь сегодня баранов на дорогах не будет вообще. От слова: совсем.
mr029
Фонтань, ну кончайте уже.
И погоду к лохдауну подтянули, серьёзно?
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