Баскетбольный «Зенит» победил в Евролиге «Басконию» с разницей «+29»

Победой петербургского баскетбольного клуба «Зенит» завершился домашний матч регулярного чемпионата Евролиги против испанской «Басконии» октября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 83:54 (21:23, 24:7, 20:7, 18:17).
Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе «Басконии» 13 очков на свой счёт записал Джейсон Грейнджер.
Напомним, что на этот матч приезжал ревизор Российской федерации баскетбола с целью проверить готовность СК «Юбилейный» принять матич квалификации чемпионата мира-2023.
После семи матчей Евролиги «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице с четырьмя победами и тремя поражениями.
Следующий матч «Зенит» проведет 1 ноября в Единой Лиге ВТБ против «Енисея».