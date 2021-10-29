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Баскетбольный «Зенит» победил в Евролиге «Басконию» с разницей «+29»

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Победой петербургского баскетбольного клуба «Зенит» завершился домашний матч регулярного чемпионата Евролиги против испанской «Басконии» октября. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 83:54 (21:23, 24:7, 20:7, 18:17).

Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе «Басконии» 13 очков на свой счёт записал Джейсон Грейнджер.

Напомним, что на этот матч приезжал ревизор Российской федерации баскетбола с целью проверить готовность СК «Юбилейный» принять матич квалификации чемпионата мира-2023.

После семи матчей Евролиги «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице с четырьмя победами и тремя поражениями.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 ноября в Единой Лиге ВТБ против «Енисея».

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Комментарии (1)

mavar
Сегодня - наш день. Хотя, к Басконии я отношусь лучше, чем к дииинааамо.
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