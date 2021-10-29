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В последний вечер перед локдауном барная улица Рубинштейна встала в глухую пробку. Грузовик раскачали вручную

Глухую пробку на улице Рубинштейна собрали криво припаркованный грузовик «ГАЗель» и каршеринговый автомобиль, между которыми не смог пройти туристический автобус. Затор сохранялся около двадцати минут.

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Запертые в пробке водители готовы были взять каршеринг в аренду, чтобы отогнать в сторону. Но машина оказалась технически неисправна, компания сообщила, что открыть ее сможет только сотрудник. Когда он прибудет на место, по телефону уточнить не смогли. Тогда водители вшестером раскачали грузовичок и вытолкнули его одним колесом на тротуар. Выигранных сантиметров оказалось достаточно, чтобы автобус прошёл.

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Когда автобус двинулся с места, в салоне звучали аплодисменты. На данный момент движение по самой барной улице Петербурга восстановлено.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

vassi
Водитель автобуса, странный человек, конечно- нашел куда на таком аппарате заезжать. Может, не местный. Там на легковой то бывает с трудом протиснешься, а тут на тебе - автобус.Лол
fortun
Кроме как на этой улице больше негде нахрюкаться?
Редиска Здесь
Полиция и эвакуаторы отдыхают?
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