В последний вечер перед локдауном барная улица Рубинштейна встала в глухую пробку. Грузовик раскачали вручную

Запертые в пробке водители готовы были взять каршеринг в аренду, чтобы отогнать в сторону. Но машина оказалась технически неисправна, компания сообщила, что открыть ее сможет только сотрудник. Когда он прибудет на место, по телефону уточнить не смогли. Тогда водители вшестером раскачали грузовичок и вытолкнули его одним колесом на тротуар. Выигранных сантиметров оказалось достаточно, чтобы автобус прошёл.
Когда автобус двинулся с места, в салоне звучали аплодисменты. На данный момент движение по самой барной улице Петербурга восстановлено.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»