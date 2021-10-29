Попова: У оперштаба нет планов по закрытию границ РФ

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что у оперштаба нет планов по закрытию границ РФ с другими странами из-за распространения коронавируса.



«На сегодня таких условий нет. Необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — сообщила глава Роспотребнадзора 29 октября в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».



Попова также добавила, что завозные случаи Роспотребнадзор блокирует, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование.

