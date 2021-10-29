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Попова: У оперштаба нет планов по закрытию границ РФ

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Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что у оперштаба нет планов по закрытию границ РФ с другими странами из-за распространения коронавируса.

«На сегодня таких условий нет. Необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — сообщила глава Роспотребнадзора 29 октября в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».

Попова также добавила, что завозные случаи Роспотребнадзор блокирует, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование.

«Фонтанка» писала, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила обеспокоенность из-за поездок россиян внутри страны во время нерабочих дней.

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Комментарии (9)

Piter Russo
В некоторой мере это бы замедлило распространение штаммов, но время упущено, мера ничего уже не даст.
Хантер2
Нету планов...А вирус , которого окрестили ковид, сам, что ли у нас появился?Роспотребнадзор -
идиоты, блин....
kоt-obormot
«Вот тебе, бабушка, Юрьев день»©
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