Голикова сообщила о беспокойстве властей из-за поездок россиян в нерабочие дни

Планы россиян на поездки по стране во время нерабочих дней вызывают беспокойство у властей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи слова 29 октября приводятся на сайте «Стопкоронавирус.РФ».



«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», — сказала она.



Голикова отметила, что на «тепловой карте» на сайте «Стопкоронавирус» нет ни одного «зеленого» региона. В связи с этим вице-премьер попросила «помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения». Она добавила, что за фальсификацию QR-кодов и документов о перенесенной болезни или ПЦР-тестов грозит ответственность.

