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Голикова сообщила о беспокойстве властей из-за поездок россиян в нерабочие дни

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Планы россиян на поездки по стране во время нерабочих дней вызывают беспокойство у властей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи слова 29 октября приводятся на сайте «Стопкоронавирус.РФ».

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», — сказала она.

Голикова отметила, что на «тепловой карте» на сайте «Стопкоронавирус» нет ни одного «зеленого» региона. В связи с этим вице-премьер попросила «помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения». Она добавила, что за фальсификацию QR-кодов и документов о перенесенной болезни или ПЦР-тестов грозит ответственность.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Кремле не планируют закрывать границы между регионами в нерабочие дни.

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Комментарии (14)

angel of death
нас беспокоят поездки чиновников в пандемийные зарубежные страны... прекратите привозить заразу!
DAE
Таблетки надо принимать, если с нервами не в порядке.
А за нас беспокоиться не надо. Мы о себе сами побеспокоиться в состоянии.
karbofos
Смотрите, как они играют в плохого и хорошего полицейского:

Путин беспокоится, чтобы граждане смогли поехать в Финляндию (это ж даже за границу!)
а Голикова сообщает, что властей беспокоят передвижения граждан.
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