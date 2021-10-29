FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Во время локдауна регионы получат дополнительные дозы дефицитного «Спутника Лайт»

0
Печать

В ближайшую неделю в российские регионы будут направлены дополнительные поставки вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Двухкомпонентных препаратов в субъектах пока достаточно. Об этом 29 октября заявили в пресс-службе Минздрава.

«В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно, в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата «Спутник Лайт». Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю», — говорится в сообщении.

На неделе сразу несколько регионов заявили о том, что у них закончилась вакцина «Спутник Лайт». В Петербурге запасы исчерпали себя на фармбазах, но не в поликлиниках. Для кого хранят препарат — читайте на «Фонтанке».

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний