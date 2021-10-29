Во время локдауна регионы получат дополнительные дозы дефицитного «Спутника Лайт»

В ближайшую неделю в российские регионы будут направлены дополнительные поставки вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Двухкомпонентных препаратов в субъектах пока достаточно. Об этом 29 октября заявили в пресс-службе Минздрава.



«В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно, в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата «Спутник Лайт». Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю», — говорится в сообщении.

