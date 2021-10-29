FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Из комитета по образованию Петербурга уходит первый зам. С чиновницей не продлили контракт

Первый заместитель главы комитета по образованию Петербурга уходит с работы

3
Печать

Первый заместитель комитета по образованию Петербурга Елена Владимирская покидает свой пост. Замену ей пока не нашли.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне председатель комитета по образованию Наталия Путиловская не продлила контракт со своими первым замом Еленой Владимирской. Чиновница покинет Смольный. Кто займёт её место, пока неизвестно.

Владимирская трудилась в комитете до прихода Наталии Путиловской в феврале 2021 года. Она курировала профессиональное образование, аттестацию и повышение квалификации педагогических кадров, международное сотрудничество.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Ivanov11
Ещё бы туда же отправили редкостного не профессионала в образовании - начальницу Приморского РОНО Валетову !!! Занимается только сплетнями и мстительная начальница по отношению к своим подчинённым . В школах Приморского района спят и видят - когда же её уже уберут с этой должности !!!!
Ivanov11
Ещё бы туда же отправили редкостного не профессионала в образовании - начальницу Приморского РОНО Левскую !!! Занимается только сплетнями и мстительная начальница по отношению к своим подчинённым . В школах Приморского района спят и видят - когда же её уже уберут с этой должности !!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний