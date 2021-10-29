Из комитета по образованию Петербурга уходит первый зам. С чиновницей не продлили контракт

Первый заместитель комитета по образованию Петербурга Елена Владимирская покидает свой пост. Замену ей пока не нашли.



Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне председатель комитета по образованию Наталия Путиловская не продлила контракт со своими первым замом Еленой Владимирской. Чиновница покинет Смольный. Кто займёт её место, пока неизвестно.



Владимирская трудилась в комитете до прихода Наталии Путиловской в феврале 2021 года. Она курировала профессиональное образование, аттестацию и повышение квалификации педагогических кадров, международное сотрудничество.

