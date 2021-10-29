Стали известны кандидаты в уполномоченные по правам человека в Петербурге

Документы подал Сергей Лаптев, глава местной администрации округа Семеновский. Его выдвинул депутат Законодательного собрания Алексей Макаров. Партия ЛДПР предложила на этот пост Сергея Иванова, учителя ОБЖ средней общеобразовательной школы № 469.

Среди выдвинутых — Ольга Штанникова, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Её выдвинули организация помощи бездомным «Ночлежка», петербургское отделение «Российского Красного Креста» и ассоциация объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».

Также на пост омбудсмена претендует Павел Любимов, председатель Благотворительного фонда «С Любовью в Сердце». Муниципальный округ № 65 выдвинул экс-депутата Евгения Никольского. Организация по защите прав потребителей «Досудебная претензия» направила документы на выдвижение Александра Бойченко.

Илью Черменева выдвинула Санкт-Петербургская организация «Не Все Равно». КПРФ отправила кандидатом в омбудсмены экс-депутата Ольгу Ходунову. Муниципальное образование «Гавань» предложило сделать уполномоченным экс-депутата Надежду Тихонову. Наконец, общественной организацией «Милосердие» и Фондом содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль» выдвинута бывший детский омбудсмен Светлана Агапитова. Собеседники «Фонтанки» называют её основным претендентом на должность взрослого омбудсмена.



Ранее уполномоченным по правам человека в Петербурге был Александр Шишлов. В сентября он избрался в Законодательное собрание от партии «Яблоко».

