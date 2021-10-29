FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Стали известны кандидаты в уполномоченные по правам человека в Петербурге

В Петербурге закончилось выдвижение на пост уполномоченного по правам человека. Как сообщает 29 октября пресс-служба Законодательного собрания, на эту должность претендуют десять человек.

6
Печать

Среди выдвинутых — Ольга Штанникова, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Её выдвинули организация помощи бездомным «Ночлежка», петербургское отделение «Российского Красного Креста» и ассоциация объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».

Документы подал Сергей Лаптев, глава местной администрации округа Семеновский. Его выдвинул депутат Законодательного собрания Алексей Макаров. Партия ЛДПР предложила на этот пост Сергея Иванова, учителя ОБЖ средней общеобразовательной школы № 469.

Также на пост омбудсмена претендует Павел Любимов, председатель Благотворительного фонда «С Любовью в Сердце». Муниципальный округ № 65 выдвинул экс-депутата Евгения Никольского. Организация по защите прав потребителей «Досудебная претензия» направила документы на выдвижение Александра Бойченко.

Илью Черменева выдвинула Санкт-Петербургская организация «Не Все Равно». КПРФ отправила кандидатом в омбудсмены экс-депутата Ольгу Ходунову. Муниципальное образование «Гавань» предложило сделать уполномоченным экс-депутата Надежду Тихонову. Наконец, общественной организацией «Милосердие» и Фондом содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль» выдвинута бывший детский омбудсмен Светлана Агапитова. Собеседники «Фонтанки» называют её основным претендентом на должность взрослого омбудсмена.

Ранее уполномоченным по правам человека в Петербурге был Александр Шишлов. В сентября он избрался в Законодательное собрание от партии «Яблоко».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

ДуремарСПб.
Мы все очень волнуемся за этого прости господи человека,как у него с правами?Не жмет ли деменция в бункере?
260965961
Я за Агапитову.
iphonedimona
Уполномоченные по... по тому, чего нет. Ещё и очередь стоит. Назначьте туда какого-нибудь полицейского прапорщика, типа "жемчужного", и дело с концом.
Великий обнулённый сказочник выстроил в стране правовую систему, которую пояснил анекдотом.
Бабка спрашивает у юриста - я имею право...? Имеешь, бабуля. А вот на это я имею право? Имеешь. А я могу...? НЕТ! Нет, бабка, не можешь!
Все права только на бумаге и у друзей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний