Стали известны кандидаты в уполномоченные по правам человека в Петербурге

Среди выдвинутых — Ольга Штанникова, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Её выдвинули организация помощи бездомным «Ночлежка», петербургское отделение «Российского Красного Креста» и ассоциация объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».
Документы подал Сергей Лаптев, глава местной администрации округа Семеновский. Его выдвинул депутат Законодательного собрания Алексей Макаров. Партия ЛДПР предложила на этот пост Сергея Иванова, учителя ОБЖ средней общеобразовательной школы № 469.
Также на пост омбудсмена претендует Павел Любимов, председатель Благотворительного фонда «С Любовью в Сердце». Муниципальный округ № 65 выдвинул экс-депутата Евгения Никольского. Организация по защите прав потребителей «Досудебная претензия» направила документы на выдвижение Александра Бойченко.
Илью Черменева выдвинула Санкт-Петербургская организация «Не Все Равно». КПРФ отправила кандидатом в омбудсмены экс-депутата Ольгу Ходунову. Муниципальное образование «Гавань» предложило сделать уполномоченным экс-депутата Надежду Тихонову. Наконец, общественной организацией «Милосердие» и Фондом содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль» выдвинута бывший детский омбудсмен Светлана Агапитова. Собеседники «Фонтанки» называют её основным претендентом на должность взрослого омбудсмена.
Ранее уполномоченным по правам человека в Петербурге был Александр Шишлов. В сентября он избрался в Законодательное собрание от партии «Яблоко».