Петербургский парламент отправил Шишлова в отставку с поста омбудсмена

Как сообщает 6 октября корреспондент «Фонтанки», за досрочное прекращение полномочий Шишлова в качестве омбудсмена проголосовали 45 депутатов, двое были против.
Сам Шишлов напомнил с трибуны ЗакСа, что проработал в должности уполномоченного по правам человека в Петербурге 9,5 года. «За время работы мы помогли тысячам людей. Мы создали эффективный институт государственной правозащиты. Петербургский институт стал одним из лучших в стране», — отметил он. Шишлов также добавил, что будет настаивать, чтобы его место заняла руководитель его аппарата Ольга Штанникова.
По данным «Фонтанки», на пост омбудсмена претендует также в прошлом уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Кроме того, обсуждается, что эту должность может занять Надежда Тихонова, баллотировавшаяся от «Справедливой России» в Государственную думу и Законодательное собрание, но проигравшая выборы.