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Петербургский парламент отправил Шишлова в отставку с поста омбудсмена

Избравшийся в петербургский ЗакС омбудсмен Александр Шишлов покинул свой прежний пост

Законодательное собрание отправило в отставку уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Напомним, ранее он избрался депутатом.

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Как сообщает 6 октября корреспондент «Фонтанки», за досрочное прекращение полномочий Шишлова в качестве омбудсмена проголосовали 45 депутатов, двое были против.

Сам Шишлов напомнил с трибуны ЗакСа, что проработал в должности уполномоченного по правам человека в Петербурге 9,5 года. «За время работы мы помогли тысячам людей. Мы создали эффективный институт государственной правозащиты. Петербургский институт стал одним из лучших в стране», — отметил он. Шишлов также добавил, что будет настаивать, чтобы его место заняла руководитель его аппарата Ольга Штанникова.

По данным «Фонтанки», на пост омбудсмена претендует также в прошлом уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Кроме того, обсуждается, что эту должность может занять Надежда Тихонова, баллотировавшаяся от «Справедливой России» в Государственную думу и Законодательное собрание, но проигравшая выборы.

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Комментарии (4)

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Вот вот, приличных людей надо гнать. Набирать исключительно мерзость, по образу и подобию нашего закса.
shushu
Шишлов хорошо работал на этом месте, в отличие от прочих уполномоченных "по правам", ну и как человек приличный. Видимо такие теперь не подходят.
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