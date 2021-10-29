Била, душила, бросала. Жительница Петербурга ответит перед судом за самоубийство сына-подростка

Следствие видит в 32-летней Михайловой деспотичную мать, ребёнок которой систематически терпел побои, унижения и наблюдал её пьянство. Подросток не ходил в школу, его развитием не занимались, его надолго бросали на посторонних людей или оставляли одного в съёмных квартирах.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 29 октября, дело Кристины Михайловой поступило в суд, к производству оно пока не принято. Женщине вменяют доведение до самоубийства и неисполнение обязанностей по воспитанию 13-летнего сына.

25 июля мальчика нашли мёртвым под окнами одиннадцатиэтажки на улице Севастьянова. По данным «Фонтанки», там он жил с матерью последние пять дней. Женщину с ребёнком приютила знакомая, когда ту выселили из квартиры. По словам одной из жительниц дома, мальчик был щуплым и выглядел заброшенным — еду и одежду ему купили соседи, а мать устроила очередной скандал.



По информации Следственного комитета, Михайлова «вела асоциальный и аморальный образ жизни» и с декабря 2019 года воспитывала ребёнка рукоприкладством. В ход шли ремень, оскорбления и удушение.



Женщина приехала из Узбекистана и в Петербурге работала в сфере сексуальных услуг. Зимой прошлого года она оказалась в числе работниц салона на Маринеско, которых задержали полицейские. 22 декабря мировой судья судебного участка № 68 оштрафовал её за занятие проституцией на 1,5 тысячи рублей — это чуть больше чем правонарушительница могла получить за час.



После гибели подростка его мать отправили в следственный изолятор с обвинением в доведении до самоубийства. К завершению расследования СК добавил ей вторую статью.

