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В Колпино подросток не выдержал 1,5 года унижений и покончил с собой. Его мать арестована

Жительницу Петербурга обвинили в доведении до самоубийства сына в Колпино

В Петербурге арестована женщина, подозреваемая в физическом и психологическом насилии над своим ребёнком. Условия жизни мальчика вскрылись, когда он совершил суицид.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 13 июля, обвинение в доведении до самоубийства предъявлено 32-летней гражданке Узбекистана. В России она без регистрации и официальной работы, в Северной столице жила по съёмным квартирам вместе с сыном 2007 года рождения.

По версии следствия, с декабря 2019 года мать систематически била ребёнка, угрожала и оскорбляла, унижая человеческое достоинство. К родительским обязанностям женщина относилась спустя рукава.

«Обвиняемая вела асоциальный и аморальный образ жизни, систематически злоупотребляла спиртным в присутствии несовершеннолетнего, не заботилась о его развитии, оставляла у посторонних лиц на длительные периоды», — рассказывают в ведомстве. Мальчик, как выяснили службы, был лишён полноценного питания и сна, не был обеспечен одеждой, не появлялся в школе и у врачей.

Как сообщала «Фонтанка», тело 13-летнего подростка нашли на улице Севастьянова, 28, в Колпино вечером 25 июня. Предварительно сообщалось, что до трагедии мальчик был в гостях вместе с матерью.

В СК уточнили, что в тот день женщина, выпив, в очередной раз жестоко обошлась с сыном: в ход пошли оскорбления с рукоприкладством. «Несовершеннолетний, опасаясь продолжения применения насилия с ее стороны и дальнейшего систематического унижения человеческого достоинства, свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении ведомства. Суд определил жительницу Петербурга под стражу.

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Комментарии (10)

f0ntan
Какое достоинство она у него унижала и каким образом?
Гражданкa
как-то нетипично для узбечки
aaignat
Так и не понял, жительница петербурга и гражданка -стана, кто она?
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