В Колпино подросток не выдержал 1,5 года унижений и покончил с собой. Его мать арестована

В Петербурге арестована женщина, подозреваемая в физическом и психологическом насилии над своим ребёнком. Условия жизни мальчика вскрылись, когда он совершил суицид.



Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 13 июля, обвинение в доведении до самоубийства предъявлено 32-летней гражданке Узбекистана. В России она без регистрации и официальной работы, в Северной столице жила по съёмным квартирам вместе с сыном 2007 года рождения.

По версии следствия, с декабря 2019 года мать систематически била ребёнка, угрожала и оскорбляла, унижая человеческое достоинство. К родительским обязанностям женщина относилась спустя рукава.