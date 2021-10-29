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Небо над Петербургом взорвалось алым. Посмотрите, как красиво

Конец рабочей недели в Петербурге получил прекрасное завершение благодаря яркому закату, который просто не мог пройти мимо пользователей соцсетей.

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Вечером 29 октября небом любовались даже самые неромантичные сотрудники «Фонтанки». Полюбуйтесь и вы.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

angel of death
обычное небо... ничего необычного... вот завтра гео-магнитные бурю начнутся, вот завтра и будет зелёное всё =)
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