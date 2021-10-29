Вечером 29 октября небом любовались даже самые неромантичные сотрудники «Фонтанки». Полюбуйтесь и вы.
«Фонтанка.ру»
Небо над Петербургом взорвалось алым. Посмотрите, как красиво
Конец рабочей недели в Петербурге получил прекрасное завершение благодаря яркому закату, который просто не мог пройти мимо пользователей соцсетей.
Вечером 29 октября небом любовались даже самые неромантичные сотрудники «Фонтанки». Полюбуйтесь и вы.
«Фонтанка.ру»
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