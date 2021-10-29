Двухцветные зайцы. Беляки демонстрируют разнообразие окраски в преддверии зимы

Зайцы-беляки в Ленинградском зоопарке готовятся к зиме и в процессе линьки демонстрируют всевозможные варианты перехода от серо-коричневой летней шубки к белоснежной зимней. Посмотрите на этих колоритных красавцев.



«Осень — пора линьки для наших зайцев. Сейчас они на очень красивой стадии, когда мех двухцветный», — отмечают в соцсетях зоопарка.