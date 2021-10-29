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Двухцветные зайцы. Беляки демонстрируют разнообразие окраски в преддверии зимы

Ленинградский зоопарк показал зайцев-беляков в двухцветной стадии линьки

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Зайцы-беляки в Ленинградском зоопарке готовятся к зиме и в процессе линьки демонстрируют всевозможные варианты перехода от серо-коричневой летней шубки к белоснежной зимней. Посмотрите на этих колоритных красавцев.

«Осень — пора линьки для наших зайцев. Сейчас они на очень красивой стадии, когда мех двухцветный», — отмечают в соцсетях зоопарка.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Ленинградский зоопарк будет закрыт. К тому времени, как он вновь откроется для посетителей, зайцы успеют окончательно сменить окрас.

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Комментарии (2)

260965961
Папочка с охоты приносил и беляков, и русаков. Все вкусные))
07A
Рашкина только в зоопарк не пускайте, дайте зайцам шанс!
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